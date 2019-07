Si le pilote brésilien Luca Di Grassi avait entendu un jour qu’il perdrait sur un authentique circuit face à un joueur, pas sûr qu’il y aurait cru. Cela s’est pourtant produit durant la Race of Champions, un championnat qui s’est déroulé en janvier dernier, mélangeant de vrais pilotes à des joueurs bercés dans l’art de l’eSport. Le gamer en question s’appelle Enzo Bonito, un jeune italien de 23 ans qui n’en avait apparemment pas fini avec les professionnels de la course. Le lendemain, durant la même compétition, celui-ci a battu Ryan Hunter-Reay, triple champion des 500 miles d’Indianapolis en IndyCar.

Une première mondiale à marquer d’une pierre blanche qui a enthousiasmé comme jamais les fans d’eSport et qui méritait bien un retour sur l’information. Si la comparaison entre sport et eSport continue de faire débat chez certains, la frontière qui existait entre sport mécanique et un bon vieux tournoi sur Gran Turismo Sport s’est considérablement réduite. D’ailleurs, des pilotes virtuels ont déjà été sollicités par des constructeurs automobiles pour réaliser des tests sur circuit, voire même carrément rouler pour eux en compétition.



La domination des joueurs, ce n’est tout de même pas pour demain. Depuis cet évènement, aucun adepte du pad n’a réussi à reproduire l’exploit, pas même Enzo Bonito. Au passage, le jeune homme n’a pas été touché par la grâce bien longtemps. Son incroyable fait d’armes ne l’a pas empêché de tomber face au français Pierre Gasly durant les phases de poules, mettant ainsi fin à une réussite qui en appelle d’autres.