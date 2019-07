Le chiffre est affiché sur la traditionnelle infographie d'anniversaire partagée par Psyonix. Entre autres informations sur les objets et modes les plus populaires, on y apprend que 3,6 milliards de matchs de Rocket League ont été joués par un total de 60 millions de joueurs dans le monde entier, soit 14 millions de plus que l'an passé à la même période. Un chiffre qui prend en compte ceux qui l'ont essayé lors de périodes d'essai gratuit, comme celle qui se tient actuellement (et jusqu'à demain) sur Steam et Xbox One.



Les derniers mois ont pour le moins été chargés pour le studio Psyonix, racheté par Epic Games en mai dernier. En atteste sa position dans les charts Steam, la popularité de Rocket League ne semble pas faiblir au fil du temps. Lors de l'E3 2019, les développeurs ont déclaré qu'ils voyaient bien le jeu "tenir pendant dix ou vingt ans".