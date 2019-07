On continue donc le top manga sur Gamekyo, je met le TOP 5 (TOP 50 dispo en lien source)Semaine du 1 au 7 Juillet 2019, cet semaine One Piece baise tout..Ces ventes sont incomparable a la concurrence c'est un fait.(Mais Dragon Ball c'étais pire)Mettez des j'aime et commentaire je met 50 ans a faire çaIl est le manga qui a détrôné Dragon Ball du statue de manga le plus vendus de l'histoire.Il demeure numéro un des ventes depuis 10ans au Japon.Bref..L'histoire suit les aventures de Monkey D. Luffy, un garçon dont le corps a acquis les propriétés du caoutchouc après avoir mangé par inadvertance un fruit du démon. Avec son équipage de pirates, appelé l'équipage de Chapeau de paille, Luffy explore Grand Line à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de « One Piece » afin de devenir le prochain roi des pirates.Et après y'a 50.000 événements qui se passe IMPOSSIBLE de résumé.Actuellement y'a 893 épisodes et 14 films.One Punch manga qui est populaire chez nous aussila saison 2 viens de finir.En gros le speech(ca spoil un peu)Saitama est un jeune homme sans emploi, déprimé et sans but profond dans sa vie. Un jour, il rencontre un homme-crabe qui recherche un jeune garçon « avec un menton fendu comme un cul » selon ses termes. Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon et décide de le sauver de l'homme-crabe, qu'il arrive à battre difficilement. Dès lors, Saitama décide de devenir un super-héros et s’entraîne pendant trois ans très sérieusement : 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km de course au quotidien et il n'y a pas de conditions de chauffage ni de climatisation . À la fin de son entrainement « si intense qu'il en perd ses cheveux », il remarque qu'il est devenu tellement fort qu'il parvient désormais à battre tous ses adversaires d'un seul coup de poing.Un manga qui a une adaptation animé en ce moment (l'animé a l'air lourd de c'que j'ai vus)Synopsis ça spoil le début ça aussi vous êtes prévenuesDans un Japon de l'ère Taishō, Tanjiro est le fils aîné d'une famille dont le père est décédé. Pour subvenir aux besoins de celle-ci, il part vendre du charbon dans une autre ville. Malgré les difficultés de la vie, ils réussissent à trouver un peu de bonheur dans leur quotidien. Un jour, à cause des rumeurs qui circulent à propos d'un démon mangeur d'hommes qui traînerait dans les parages la nuit tombée, il est dans l'impossibilité de rentrer chez lui et finit par passer la nuit chez un Bon Samaritain de la ville.Seulement, tout bascule lorsqu'à son retour il retrouve sa famille massacrée par un démon. Nezuko, l'une de ses petites sœurs, est la seule survivante mais elle a aussi été transformée en démon… Étonnement, celle-ci montre encore des signes d'émotions et de pensées humaines. C'est un long périple qui attend le jeune héros et sa petite sœur afin de trouver un antidote pour la rendre à nouveau humaine et venger le reste de sa famille.Ce manga avant qu'il sort y'avais beaucoup de pub au Japon(j'étais la-bas jme rapelle l'avoir vus partout)Asta est un jeune garçon déterminé qui vit avec son ami d’enfance, Yuno, dans un orphelinat du royaume de Clover. Depuis tout petit, Asta a pour ambition de devenir l’Empereur-Mage, le magicien le plus puissant du royaume, ce qui a également inspiré Yuno à le devenir. Mais malheureusement, Asta est né sans aucun talent magique, alors que Yuno possède des prédispositions spectaculaires. Lorsqu'ils atteignent leurs 15 ans, tous les jeunes du royaume sont conviés à une cérémonie où leur est remis leur grimoire ː alors que Yuno reçoit le légendaire grimoire avec un trèfle à quatre feuilles, considéré comme un mythe puisque la légende prétend que le premier Empereur-Mage utilisait également un grimoire portant un trèfle à quatre feuilles, Asta, quant à lui, ne reçoit rien. Après la cérémonie, Yuno se fait attaquer par un brigand qui souhaite voler son grimoire et le revendre. Asta part pour le sauver mais se retrouve en difficulté et est sauvé par un mystérieux grimoire avec un trèfle à cinq feuilles et une grande épée rouillée, qui symbolise le démon. Asta et Yuno se font la promesse de se battre tous les deux pour le titre d’Empereur-Mage. Alors que leurs chemins se séparent sur la route des Chevaliers-Mages, leur objectif est toujours le même : devenir le prochain Empereur-Mage.L'animé est actuellement a 91 épisodes.Perso j'ai lancer le 1er épisode j'ai trouver ça éclater , et depuis jm'interesse plus du tout a ce manga !Ça j'en ai entendus parler que de nom perso jle lirais peut etre plus tardChaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portés disparus. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. Souffrance, regrets, humiliation : leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions souvent fatales…C’est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais sa force physique hors du commun est un précieux atout pour les missions du groupe… jusqu’à ce que l’une d’elles tourne mal. La relique qu’ils dénichent, le doigt sectionné d’une créature millénaire, attire les monstres ! Le jeune homme n’hésite pas une seconde : il avale la relique pour conjurer le mauvais sort !Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages. Contre toute attente, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps. C’est du jamais vu ! Malgré tout, il est condamné à mort par l’organisation des exorcistes… Une sentence qui ne pourra être repoussée qu’à une seule condition : trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin d’éliminer la menace une fois pour toutes. Et pour ça, l’adolescent va devoir s’initier à l’art occulte et mystérieux de l’exorcisme !Vu que c'est son 6ème tome toujours pas d'animé bien sur donc uniquement en mangaJUMP annonce Sasuke Retsuden un nouveau roman donc.. la cover avec l'illustration a été dévoilée et Kishimoto dessine toujours aussi bien dessin tarpin classe