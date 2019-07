Bien qu'il reste encore deux semaines avant l'annonce du programme des réjouissances du PlayStation Plus et que Sony nous a déjà prouvé qu'il pouvait changer la donne à chaque instant, les titres offerts le mois prochain aux joueurs PlayStation 4 pourraient avoir fuité. Deux captures d'écran dont la véracité reste à démontrer à l'heure actuelle nous permettent de découvrir que deux jeux Electronic Arts seraient au cœur de l'offre imaginé par Sony. UFC 3 nous proposerait de faire un petit détour par son octogone alors que Star Wars: Battlefront II effectuerait une belle piqûre de rappel auprès des fans de la franchise en vue de la sortie de Star Wars Jedi: Fallen Order en fin d'année. De notre côté, nous avons du mal à imaginer que deux titres d'un même éditeur puissent être offerts sur la même période.

Like

Who likes this ?

posted the 07/14/2019 at 12:16 PM by gat