Bonjour,Je rencontre un problème avec un ordinateur de mon boulot sous Windows 10. En effet, lorsque je me déconnecte de la session ou redémarre l'ordinateur, tout ce qui a été réalisé précédemment est perdu.Par exemple, je crée un dossier sur le bureau, je me déconnecte de la session ou redémarre l'ordinateur, le dossier ne figure plus sur le bureau.Petite précision : Windows 10 est à jour et à chaque démarrage il est toujours indiqué "Préparation de Windows", juste après le "Bienvenue". Ce message n'apparaît pas sur d'autres ordinateurs.J'ai besoin de votre aideEdit : Je supprimerai le message si le problème est résolu