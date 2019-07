Dans un entretien avec GamesIndustry, le cofondateur de Rebellion Jason Kingsley est revenu sur les raisons pour lesquelles il a accepté de signer un contrat d'exclusivité avec l'EGS pour Zombie Army 4. La réponse est honnête : l'argent, beaucoup d'argent.



"Généralement, je pense que je préfère ne pas faire d'exclusivité, mais je comprends la position d'Epic à ce sujet, et très honnêtement, ils payent une fortune pour construire leur boutique. Tout le crédit leur revient, c'est fantastique, et nous allons prendre une partie de leur argent, merci à eux."



"J'étais au courant qu'Epic signait des contrats d'exclusivité, mais nous n'en avions pas eu auparavant. Je ne pensais pas qu'ils nous en proposeraient, parce que typiquement, ils vont vers les très gros jeux. Bien évidemment ils ont notre nouveau jeu Zombie Army 4 parmi leurs gros titres, ce qui est bien, et c'est un gros bonus pour nous. J'étais assez impressionné du montant qu'ils nous ont offert."



"Parfois, en tant que développeur indépendant, il faut savoir saisir sa chance. Quand quelque chose comme ça vous est offert, vous partagez en quelque sorte le risque et la récompense."