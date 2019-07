Très rapide, livré en 11 jours en livraison standard (commandé le 2 Juillet)Écouteurs bluetooth offerts mais inutileSachant que c'était une édition limitée, peu de stock maintenant.Du coup, j'ai pris la version chinoise car la version internationnale est aux alentours de 400€ : "CN version with official global rom (Oxygen OS), support multi-language and Google Play". Rien ne change donc entre cette version chinoise et la version internationnale. Version Chinoise compatible B3:1800/B7:2600/B20:800/B28 MHz. Tout est OK donc.