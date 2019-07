Figurant parmi les toutes premières exclus de la console actuelle de Microsoft, le Sunset Overdrive d’Insomniac Games (les papas de Spider-Man PS4) pourrait bien faire des infidélités à la Xbox One!



En effet, si l’on en croit un tweet du très bien informé Ryan AlphaFoxWarfare, Fondateur et Rédacteur en Chef de Jack of All Controllers, le titre serait planifié sur… PlayStation 4 et Nintendo Switch pour l’automne 2020! Il a confirmé l’idée sur sa page CuriousCat, non sans avoir effacé son tweet au préalable (sans doute un rappel à l’ordre de Microsoft pour le coup).



Bref, Sunset Overdrive pourrait bien venir titiller les autres consoles du marché avec son punk rock déjanté et son gameplay terriblement jouissif! Coup dur pour Microsoft?