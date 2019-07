Salut,Je vends Fifa 19 sur PS4 en bon état comme vous pouvez le voir sur les photos.Fonctionne parfaitement, version française.Envoi en lettre suivi offert. Me contacter par MP, paiement Paypal.Sur les 17€, il y aura 2,74€ de frais (paypal + frais de port), donc je récupère sur cette vente moins de 15€J'offre le jeu PS4 Warhammer The End Times Vermintide (version française également).

Like

Who likes this ?

posted the 07/12/2019 at 05:09 PM by ioop