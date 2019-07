Restreindre la PS5 à un public de niche pourrait être un gros problème. Le fournisseur de recherche sur les jeux vidéo Newzoo a classé les joueurs en huit catégories. Une vue d'ensemble de ces catégories indique que la majorité des joueurs n'appartiennent pas à la catégorie hardcore que Sony cible.



Un peu plus d'un tiers des joueurs appartiennent à la catégorie hardcore selon le classement de Newzoo. Il s'agit notamment des types de joueurs qui dépenseront de l'argent en hardware, mais à des degrés divers. Par exemple, seulement 9% des joueurs sont des passionnés de matériel informatique qui se tiennent au courant des dernières machines, tandis que 13% appartiennent à la catégorie " joueur ultime " qui dépense tout leur argent dans les jeux.



En revanche, 46% des joueurs appartiennent à la catégorie des "time filler" et des "cloud gamers". Le "time filler" ne joue à un jeu que lorsqu'il ou elle doit tuer le temps, tandis que le joueur en cloud gaming penche vers les services de streaming et ne croit pas dépenser une tonne d'argent en hardware.

La concurrence de Sony cherche à accéder à un univers beaucoup plus vaste de joueurs en prenant en charge bien plus que des jeux à gros budget qui nécessitent du hardware haut de gamme. Cela pourrait poser un problème, car se concentrer sur le segment haut de gamme du marché avec une console coûteuse et des jeux coûteux risquerait de coûter cher à un grand nombre de joueurs et de compromettre les ventes de la PlayStation 5.

CCN, un site d'information financier spécialisé dans les jeux, a publié un article d'opinion en réponse à un article du WSJ, dans lequel Kenichiro Yoshida, PDG de Sony, a révélé que la société allait positionner la PlayStation comme un produit de niche destiné aux hardcore gamer. Yoshida a également déclaré que "les détails dans la fabrication des jeux sont devenus plus importants que jamais", et à cette fin a parlé de la nécessité d'un hardware haut de gamme qui permet le "ray tracing" et un "faster graphics rendering".Voici quelques citations de l'édito:Il a ensuite mentionné comment les rivaux de Sony, tels que Microsoft, adoptent et doublent leurs technologie via le cloud et jouent à des jeux sur plusieurs appareils, ce qui sera un élément important de la stratégie de Microsoft pour l'avenir. L'article ne mentionne pas Google Stadia, mais eux aussi, évidemment, se concentrent sur une trajectoire similaire.Il conclut en disant :