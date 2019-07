Comme promis la saison 2 des plus gros malaises est enfin arrivé alors préparez vos ventilateurs car il va faire très chaud.Episode 1 : le retour de kev AdamalaiseDans cet épisode on peut voir une autre apparition de kev Adams dans un de ses sketch qui va tourner au malaise entre4:50 et 5:50Episode 2 : Le rap battle trop chaudUn rap battle comme tout les autres excepté pour une racaille du nom de Jonathan qui est tellement fort pour clasher qu'il va provoqué un gros malaise tout le long de l'épisodeEpisode 3 : IssouDurant l'exposé sur risitas d'un élève qui était nerveux, un des camarades de sa classe va le filmer et faire des remarques malaisante, ce qui va marquer l'élève pour un bon moment.Episode 4 : Arthur le thugFils de Guillaume pley, le jeune Arthur se sent fort en lâchant des réplique 100% malaisant sur TPMPEpisode 5 : les pédophiles du quotidienPas de description car risque de censureBonus:Pour détendre l'atmosphère (ou pas)Musique : Jerome le puceauxConcepteur : Alwayswin2Éditeur : Alwayswin2Le projet n'aurait pas prit lieu sans l'aide de kev adams