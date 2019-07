Dans le petit monde des jeux de combat, Mortal Kombat est certainement la franchise connue la plus violente, avec énormément de violence et de sang affiché à l'écran. Cependant, à l'époque du long-métrage de 1995, les créateurs en avaient fait un film PG-13, « seulement » interdit aux moins de 13 ans aux États-Unis.

Who likes this ?

posted the 07/12/2019 at 09:04 AM by gat