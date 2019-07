Die silikonsexpuppe auf dem Bild ist sehr realistisch? Aber Sexpuppen sind zunächst nicht so gut. Die Sexpuppe, die als menschliches Masturbationswerkzeug geboren wurde, wurde Berichten zufolge im Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Gemäß verschiedenen in Umlauf gebrachten Materialien kann Hitler in gewissem Maße als "der Förderer der Geburt einer sexuellen Puppe" bezeichnet werden.Obwohl diese Studie nicht vollständig erfolgreich war, endete sie mit der Niederlage der Nationalsozialisten, aber vielleicht inspiriert davon, und später begann Deutschland, ähnliche Sexspielzeuge ab den 1950er Jahren zu verkaufen.In den 1970er Jahren begannen silikonpuppen , in die Phase der kommerziellen Entwicklung einzutreten. Japan hat ein plastikartiges, aufblasbares menschliches Masturbationsgerät entwickelt. Weil es dem aufblasbaren Schwimmring sehr ähnlich ist: Es kann normal gefaltet und aufbewahrt werden, und es muss nur aufgeblasen werden, um die Form des menschlichen Körpers anzunehmen. Daher wird es auch als "aufblasbare Puppe" bezeichnet.Tatsächlich waren die aufblasbaren Puppen jener Zeit nicht so sehr "humanoide Masturbationsgeräte", sondern wurden "humanoide Ballonspielzeuge" genannt - und es handelte sich um einfache und grob gefertigte Ballonspielzeuge. Im Vergleich zu den aufblasbaren Maskottchen vor dem Einkaufszentrum sehen diese aufblasbaren Spielzeuge nur menschlicher aus und haben ein oder zwei Löcher, durch die Menschen entlüften können.Das Aufkommen von aufblasbaren Puppen lässt die Mehrheit der Nachfrager dennoch das Gefühl haben, dass die Dürre überwältigend war, und sobald sie eingeführt wurden, werden sie hoch gelobt - besonders in Japan sind die Verkäufe sehr beliebt! Es gibt andere extreme Verwendungszwecke für diese Art. Als beispielsweise Australien Anfang Januar 2011 überflutet wurde, kamen zwei 19-jährige Jugendliche zur Rettung, indem sie eine aufblasbare Puppe als Rettungsring nahmen.Tragbare Puppe, bequem, aber nicht zufriedenEiner der Trends bei menschlichen Erfindungen ist die einfache Fingerfertigkeit. So gab es in den 1980er Jahren eine "Palmenpuppe", die noch weit verbreitet war. Es entspricht in etwa einer ausgehöhlten großen Banane, ist sehr bequem zu handhaben, leicht zu tragen und leicht zu verstecken und war einst ein Produkt, das viele Verbraucher gerne kaufen.Das Problem ist jedoch, dass sich eine so kleine Puppe nicht wesentlich von Masturbation unterscheidet. Schließlich hoffen die meisten Menschen immer noch auf eine erfüllende Umarmung, nicht nur auf eine volle Hand.Silikon puppe, realer und schönerIn den späten 1980er Jahren erschien eine einteilige Silikonpuppe. Zu diesem Zeitpunkt nähert sich die Sexpuppe der Simulationsrichtung. Zunächst ist der gesamte Körper der einteiligen Puppe immer noch hart, sogar eckig! Darüber hinaus ist ihre Haltung fest und individuell und kann den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Menschen nicht gerecht werden.Um diese Mängel zu beseitigen, entwickelten die Menschen Anfang der 1990er Jahre den Prototyp der simulierten Liebespuppe, die kombinierte Sexpuppe. Die verschiedenen Körperteile der Puppe können zerlegt und zusammengebaut werden, so dass verschiedene Körperhaltungen platziert werden können, um die Positionsanforderungen verschiedener Personen zu erfüllen.Einige Puppen können an ihre Lieblingshaltung angepasst werden, indem Teile aus verschiedenen Winkeln gewechselt werden.Tolles Upgrade von innen nach außenEnde der 1990er Jahre wurden die Skelettleistung, die Hautberührung und das Gesicht der silikonSexpuppen stark verbessert.Japan begann zu versuchen, liebespuppen mit simulierten Knochen herzustellen, damit ihre Körperhaltung flexibler und verändert werden kann, um den Benutzern ein realistischeres Gefühl zu vermitteln. Dies ist jedoch sehr schwierig, schließlich sind menschliche Knochen und Gelenke in ihrer Struktur komplex und in ihren Aktivitäten flexibel. Es ist keine leichte Aufgabe, sie nachzuahmen.