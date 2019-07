Hey ! J'ai découvert aujourd'hui la démo de Tiny Metal Full Metal Rumble, et je vous la recommande fortement, surtout si vous adorez la série des Advance Wars (ou des Fire Emblem dans une moindre mesure) ! Au programme, 3 missions sur les 39 que propose le jeu, et j'espère que le jeu complet corrige les erreurs du premier épisodes ! Sur la technique, c'est du tout bon, reste à voir ce que ça donne coté diversité des unités... Notez que le jeu est également disponible sur PC, mais je le préfère largement sur la console de Nintendo ^^ !

Like

Who likes this ?

posted the 07/11/2019 at 10:53 PM by suzukube