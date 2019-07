Dans un commentaire laissé sous la dernière mise à jour de la page Kickstarter, le contributeur Antonio Miranda affirme avoir reçu un courrier électronique de l'équipe Shenmue III confirmant que ceux ayant participé au financement du projet n'auraient pas droit à certains contenus. Le mail contiendrait ces termes :



" Les versions standard et de luxe commercialisées au détail ne sont pas affiliées à la campagne de financement participatif. "



Le mail indique ensuite que les donateurs de Kickstarter et de Slacker Backer recevront leurs propres éditions, chacune avec un contenu unique non disponible dans les éditions destinées à la vente au détail. Précisément, les futurs DLC du season pass et le contenu supplémentaire inclus dans l'édition deluxe ne seraient pas automatiquement envoyés aux contributeurs. Ils pourront cependant être achetés séparément. De plus, plusieurs revendeurs proposent du contenu en pré-commande, y compris une nouvelle tenue et un parchemin d’entraînement, qui ne seraient pas non plus disponibles pour les contributeurs de Kickstarter.



Ys Net n'a pas encore confirmé ces informations.