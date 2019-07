On aurait pu croire qu'avec prés d'un mois et demi de retard que la version physique européenne de Hollow Knight sur Switch n'aurait pas le même problème que celle parue aux US, mais ce ne sera malheureusement pas le cas.En effet suite a une erreur logistique, la version du jeu incluse sur la cartouche ne contient pas le dernier DLC "Godmaster" qui est a telecharger.Donc a tout ceux qui attendaient demain (ou qui l'ont reçu en avance comme moi...) la version finale en boite avec tout sur la cartouche pour se lancer dans le jeu, Fangamer demande d'attendre les prochains prints qui devraient debuter en Aout aux US, en espérant qu'on n'ait pas encore un mois et demi a attendre pour le voir arriver en Europe (et qu'il y ait une différence sur la jaquette pour éviter d'acheter la mauvaise version).Pour ceux qui prévoyaient de prendre la version PS4, pas d’inquiétude cette dernière est exempt de ce défaut.