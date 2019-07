La chaine youtube "Final Fantasy" vient de mettre en ligne une vidéo sur FF9 et quelques anecdotes sur la fabrication de ce volet.



Il n'a peut-être par marqué sa génération, bien que - très - fort apprécié, mais ce volet avait été conçu dans des conditions bien particulières (volonté de se démarquer des FFVII et VIII, objectif de rendre FF encore plus populaire que Dragon Quest au japon, etc...)



Bon visionnage







Avis perso, mais je le met à égalité avec FFVII, j'ai vraiment fort aimé ces 2 FF à l'époque (sorry pour le VIII).

A vrai dire, pour le rendu du jeu et l'apparence des persos, je préfère FFIX...