Cuphead, c'était le rafraîchissement orienté gamers en 2017 sur PC et Xbox One, puis sur Switch en 2019. En comptabilisant ces trois supports, le titre dépasse désormais les 4 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement, soit un succès d'envergure pour le modeste studio américain MDHR.



Cela étant, les qualités de fond couplées à l'excellent bouche-à-oreille dont jouit le titre ont permis de faire progresser les ventes régulièrement puisque le jeu comptabilisait 3 millions d'exemplaires écoulés l'été dernier. Le portage du soft sur Nintendo Switch est en lien direct avec cet excellent score, qui devrait encore progresser avec l'arrivée DLC "The Delicious Last Course" ainsi qu'une version physique l'année prochaine.