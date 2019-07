Il faut se créer un nouveau compte (en faisant en sorte d'avoir entre 18-25ans pour la date de naissance)Ensuite, il faut simplement rentrer le code TOPJEUNE dans le panier.Livraison Day One via Chronospot offerte (pour une précommande par exemple). N'oubliez pas de vous désabonner au CDAV juste après avoir effectué la commande pour ne pas payer ce "service". Vous avez 6 jours pour vous désabonner avant d'être facturé.Moi je viens d'annuler ma précommande Man of Medan sur Amazon pour le prendre sur Cdiscount, ce qui fait le jeu à 14,99€