Chère GamekyoÏtes! ... plusieurs questions.Tout d'abord, pourquoi Nintendo avait menti il y a encore quelques semaines lorsque les bruits de couloir devenaient insistants, en annonçant qu'aucun projet de console lite etait prévu ? Pouvoir vendre plus de Switch "Classique" ? Pourtant la cible n'est pas la même.Seconde question, pourquoi Nintendo ne comprend pas que l'on a avec cette Switch Lite plus rien a voir avec le concept de Switch ?La plus grande idée de cette console, au-delà du switch console de salon/console portable:Quelle idée quand même apporter les manettes de console de salon sur une console portable !Combien parmis vous ont abandonnés une console portable à cause de boutons qui ne fonctionnaient plus ? Ici la manette ne fonctionne plus, c'est remplaçable tout de suite...Là je ne comprends pas Nintendo, ni pour la console ni pour le prix d'ailleurs...Un dock pour augmenter la puissance était une idée plus intéréssante