"Naruto" et "Naruto Shippuden" seront réédités sur les chaînes de télévision traditionnelles TV Tokyo, TV Osaka et TV Aichi., "NARUTO THE BEST SELECTION" réunira les meilleurs épisodes parmi les 700 épisodes qui apparaissent entre 2002 et 2017. Ils seront diffusés tous les mercredis à 1 h 35 du matin. a partir du 10 juillet 2019.Je ne trouve pas de vidéo ou d'explication si on aura ENFIN la série en 1080p et 4/3.Vu le nom il vont surement retirer tout les HS.J'ai trouvé que cette image ça a l'air très propre , pas plus de précision !!!