Comme son nom l'indique, il s'agit d'un artbook centré sur Doom Eternal, avec les locaux de l'UAC, les démons qui envahissent la Terre et tout un tas d'autres lieux tirés du FPS. Édité par Dark Horse, The Art of Doom Eternal proposera pas moins de 192 pages remplies d'artworks, avec une couverture rigide pour affronter les flammes de l'Enfer.



La première de couverture de The Art of Doom Eternal est le même dessin qui était présent sur la façade de l'hôtel Figueroa à l'E3 2019. Bethesda profite de l'occasion pour partager l'artwork qui ornera le steelbook de l'édition collector de son prochain titre. Rien de bien neuf pour le coup, mais l'illustration est magnifique. L'artbook sortira en début d'année prochaine, soit après le jeu, dont la date de sortie est fixée au 22 novembre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Switch.