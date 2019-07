Je suis un peu paumé au niveau des smartphones.



Vous me conseiller quoi ?

- Écran 5 pouces

- Budget environ 150€



Actuellement j'ai un Samsung J3 2016 (142,3 x 71,0 × 7,9)



Merci



Après l'écran peut êtres plus grand, vu que sur celui que j'ai a des bordure en haut et en bas.