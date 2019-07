Fin mai, le gouvernement de Donald Trump avait annoncé son intention de rehausser de 10% à 25% les taxes douanières appliquées sur 200 milliards de produits chinois.



Produisant 96% des consoles vendues aux Etats-Unis en Chine, les trois grands constructeurs s'étaient fendus d'une lettre commune en juin dernier, détaillant les problèmes que causeraient de telles taxes sur l'industrie du jeu vidéo. Lors du G20, le président américain a annoncé renoncer à cette augmentation, ce qui n'a visiblement pas suffi à rassurer Nintendo, Microsoft et Sony, qui semblent déjà se préparer à un nouveau revirement du gouvernement.



D'après les informations de Nikkei Asian, les constructeurs et d'autres sociétés technologiques dont Apple, Asus, Dell ou HP, seraient en train de réfléchir à une délocalisation de leur production hors de Chine, bien qu'aucun plan ne soit actif pour le moment, du moins du côté de Microsoft. Ils emboîteraient ainsi le pas de Nintendo, dont le cas est plus particulier. Si le Wall Street Journal affirme qu'une partie de la production a déjà été délocalisée au Vietnam, il s'agirait de celle des nouvelles versions de la Switch, qui n'a toujours pas été officialisée.



Le but d'une telle opération serait simple : amortir les coûts d'importation du matériel si les taxes venaient à être mises en place. Dans tous les cas, difficile pour le moment d'anticiper un quelconque prix pour les nouvelles machines, du moins tant que la situation ne sera pas stabilisée.