En mode #MeToo, Pixar censure une scène de Toy Story 2 jugée choquante





Alors que le film de, va connaître les honneurs d’une réédition en grande pompe sur le territoire américain, Disney a pris la décision de jouer des ciseaux avec le film, pourtant révéré par des millions de spectateurs. Le studio a en effet estimé qu’une scène de cette production Pixar devait être retirée du montage.Elle est bien anodine en apparence, puisqu’il s’agit seulement d’une séquence post-générique, sorte de faux bêtisier singeant avec malice ce type de dispositif, qui fut longtemps à la mode. Mais, au sein de ce bêtisier artificiel se trouve une séquence mettant en scène Stinky Pete, le méchant du film, qui pose problème. On peut l’y voir proposant une curieuse promotion canapé à deux Barbies, en vue de leur obtenir un rôle dans une mystérieuse production. Le personnage découvre alors la présence de la caméra et congédie le duo de Barbies.[...]Autre problème, également épineux : dans cet extrait, la tentative d’abus de Stinky Pete sur deux malheureuses Barbies, s’il est teinté d’humour, n’est jamais présentée positivement. C’est un acte honteux (le personnage s’en désolidarisant sitôt la caméra repérée), et surtout le fait d’un personnage totalement négatif.Ajouter la domination sexuelle à son casier, même au détour d’un gag, ce n’est certainement pas la banaliser, mais souligner qu’elle est bien l’apanage des porcs.Encore faudrait-il pour que ce message demeure intact que l'entreprise n’envisage pas l’essentiel de son public comme un troupeau de demeurés.