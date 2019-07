Quant à savoir à quoi ressemblerait ce long métrage, Pondsmith l’imagine dans un univers à la Blade Runner et ajoute : "J’ai appris au cours des années qu’il faut vous adapter aux moyens mis à disposition pour le rendre efficace. Si vous n'utilisez pas ce moyen, vous en utilisez un autre. Ce que je fais avec un jeu de société est différent de ce que je fais dans un jeu vidéo. Et cela changera si je fais un film. Ce que je m’attends à voir sera différent."

Depuis l'E3, la hype autour de l'un des GOTY 2020 s’est encore renforcée grâce à la présence de Keanu Reeves, sous les traits de Johnny Silverhand. L’acteur américain notamment connu pour son rôle de Neo dans la trilogie Matrix, est également un grand fan de jeu vidéo et s’il y a de fortes chances que le succès vidéoludique soit au rendez-vous, d’autres travaux autour de la franchise trottent dans la tête de certains. Son créateur Milke Pondsmith a en effet admis durant une interview chez Vidéo Games Chronicles, que la possibilité d’adapter la franchise sur grand écran était maintenant plus grande :

Like

Who likes this ?

posted the 07/08/2019 at 04:28 PM by gat