Jeux annulés

Cet article contient des spoils concernant la saga Silent Hill !

BONUS:

Si la version américaine n’a pas connu de censure dans le niveau de l’école, il y a une note qui reste introuvable dans cette version. Il s’agit de la note expliquant comment Alessa a été brûlée.Le guide officiel du jeu recommandait aux joueurs d’utiliser la radio dans les égouts afin d’y éviter les différents monstres, mais il est impossible de l’activer dans la version finale du jeu.Lors du développement, un deuxième personnage jouable a été envisagé, probablement Cybil. Il y a beaucoup d’objets que Harry ne peut utiliser et ni récupérer, ces objets étaient probablement destinés au deuxième personnage.Harry et Cheryl devaient à l'origine s'appeler Humbert et Dolores.Une mésentente entre Konami et Guy Cihi (l’acteur de James) concernant le doublage de la version remasterisée. En effet Konami a voulu changer l’acteur de James, car ce dernier ne répondait pas aux appels téléphoniques de Konami. Malgré tout, l’affaire s’est bien terminée puisque le casting original a réussi à convaincre le studio à ne pas changer les voix.Guy Cihi est resté dans le flou total lors de l’enregistrement de ses lignes de dialogues afin de retranscrire au mieux une personne confuse.Il y a deux rumeurs qui planent sur le jeu, la première consiste à faire fuir les ennemis en se faisant passer pour Pyramid Head en éteignant la radio et la lumière en étant équipé du grand couteau. Enfin, la deuxième parle d’un code qui ferait danser Maria sous un ciel étoilé.D’après les notes des développeurs, l’une des premières idées pour James était d’avoir une double personnalité nommée Joseph. Cela devait créer un effet miroir avec les personnages de Mary et Maria. De plus, leurs noms sont une référence au suspect de Jack l’Éventreur (Joseph Barnett) et à sa première victime (Mary Jane Kelly).Dans la première bande-annonce du jeu, il est possible de voir Pyramid Head traquer le joueur à travers la ville, certains bâtiments en temps réel. Tandis que dans la version finale, il est uniquement visible dans les cinématiques, en combats de bosses et dans une zone optionnelle du labyrinthe souterrain.Utiliser le Konami code dans ce jeu permet de voir l’inspecteur Douglas en caleçon rendant certaines scènes du jeu assez spéciales….Il est possible de se rendre sur le toit de l’hôpital de Brookhaven même s’il n’y a que des monstres et des munitions.Masahiro Ito le directeur artistique de cet épisode a confié dans une interview que ce jeu devait être un rail shooter et qu’il s’agissait d’un épisode spin-off. Heureusement, l’idée a été abandonnée afin de sortir le jeu que l’on connaît. L’idée du rail shooter n’a cependant pas été complètement abandonnée puisque quatre ans après est sorti Silent Hill: Arcade.Le personnage principal porte le prénom de son actrice. Konami voulait donner l’impression que le personnage et son actrice avaient la même personnalité ils ont pour cela retiré toutes les mentions du nom de famille de l’actrice.La version piratée du jeu montre que les gemmes devaient être présentes et qu’elles auraient dû déverrouiller la fin UFO.La hache, le pistolet, la mitraillette et peut-être la pipe que Henry peut utiliser sont en fait les armes originales de Walter pour certaines de ses premières victimes.Dans le troisième épisode, le joueur peut trouver un article parlant de l’orphelinat Hope House. Dans la suite, cet orphelinat est devenu l’orphelinat Wish House, le joueur peut trouver un article expliquant que l’orphelinat a été fermé puis a rouvert ses portes. Il est donc possible que l’orphelinat a changé de nom en même temps que la réouverture.Une grosse partie de l’histoire a été supprimé sur ordre de Tomm Hulett, mais aussi un combat de boss contre Monocle Man et Anne qui devait être jouable grâce au mode co-op. Tous ces éléments ont été supprimés à cause du temps de développement très restreint.Le jeu a été banni en Australie jusqu’à ce que Konami opère des changements sur les scènes de violence.À ce jour, Silent Hill: Homecoming est le seul jeu Silent Hill qui n'est pas sorti au Japon, bien que la musique du jeu soit finalement sortie dans le cadre d'une compilation de bandes sonores.Il y avait un enregistrement de Walter Sullivan qui a été retiré sans raison. Cet enregistrement est trouvable dans les fichiers de la version PC.À l'origine, le concept de Silent Hill: Homecoming était très différent. Il devait être le premier épisode d’une trilogie s’articulant sur les personnages de Josh et Alessa se battant pour le contrôle de Silent Hill. Heater devait également avoir un rôle important.Silent Hill: Origins a connu de très gros changements peu de temps avant sa sortie suite à un changement des équipes de développement. La version originale était un clone de Resident Evil 4 avec une caméra à l’épaule afin de gérer le petit écran de la PSP.Le producteur Tom Hulett a d’abord présenté le jeu comme s’inscrivant dans la continuité de la série. Quant à la question de savoir si Harry est une mémoire capable d'interagir avec de vraies personnes ou que si toute l’histoire se déroulait dans l’esprit de Cheryl, il a simplement répondu que les deux étaient justes et que c’était aux joueurs de l’interpréter comme ils le souhaitaient.Le jeu aurait dû se nommer Silent Hill: Cold Heart.Le jeu a connu un développement plutôt compliqué. Il existe trois versions du jeu en réalité, avant que les trois versions fusionnent et donnent Silent Hill: Shattered Memories. La première version était un Rail-Shooter appelé Brahms P.D qui alterne entre phases de tirs et scènes de thérapies qui modifiaient l’histoire et les ennemis. La deuxième version s’appelait Cold Heart remettant la peur au centre de Silent Hill et apportait la neige et la glace. Enfin, Konami voulait un remake du premier opus depuis longtemps. Tom Hulett et Sam Barlow ont décidé de garder le meilleur des trois versions.Cybil possède trois looks différents et deux personnalités différentes.Selon votre attitude à l'égard de l'alcool, le casse-tête dans la cour de récréation comprendra soit des canettes de soda, soit des canettes de bière.Le dialogue entre Cybil et Harry, lorsqu'on l'emmène au poste de police, change subtilement en fonction de la gentillesse d'Harry. Par exemple, Cybil peut parler ou non de son père, ordonner ou non à Harry de rester dans la voiture de police lorsqu'elle n'est pas là, et lui demander si Harry écrit des romans de conspiration, des romans d'amour ou des romans policiers.Dans la zone d'ouverture, il y a un carnet de croquis au sol. L'examiner amènera Harry à remarquer que ce n'est pas celui de Cheryl. Dans le jeu original, Harry a d'abord suivi Cheryl avec des photos tirées de son carnet de croquis.