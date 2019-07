C'est Unofficial Universal qui partage aujourd'hui des photos des maquettes qui ont été réalisées avant le début de la construction du parc Nintendo, permettant d'avoir un aperçu de l'ambiance générale, qui devrait ravir les fans. Un cliché met par ailleurs en avant la zone dédiée à Donkey Kong, avec l'avion de Funky, mais surtout un petit train qui se déplace non pas sur les rails, mais via des barres latérales. Comme le rappelle Cabel de Panic, Nintendo avait déposé un brevet pour ce système qui devrait proposer des sensations un peu plus originales que le Big Thunder Mountain de Disneyland.



Unofficial Universal précise cependant que ces photos datent de 2016, le résultat final du Super Nintendo World pourrait être légèrement différent. Mais comme souvent, la construction d'un tel parc est très secrète, il faut donc se contenter de ces clichés pour le moment.



Pour rappel, le Super Nintendo World devrait normalement ouvrir ses portes au Japon juste avant les Jeux Olympiques de 2020, sans oublier qu'un autre parc est également en cours de construction à Orlando, chez Universal.