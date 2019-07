Salut la famille!!!J'aimerai savoir si il existe des experts en Windows Server sur Gamekyo. J'ai un projet à présenter début septembre et j'aurai quelques questions à poser à ce sujet comme par exemple :- Les bonnes pratiques (les choses à faires et surtout à ne pas faire)- Des idées d'infrastructure (vlan, switch, SAN, NAS, ISCSI et tout le cirque)- Des scripts à me conseiller pour mieux administré mes serveurs- Des idées pour la politique de sécuritéJe remercie d'avance ceux qui peuvent m'aider dans cette tache. On est trois sur le projet mais au final je suis le seul à bosser dessus (je me bute sur les formations vidéos à l'instant même). Au final c'est moi qui gagnerai en expérience dans l'histoire donc osef