..... Le 18 Octobre 2019 ....... Youpie



https://www.siliconera.com/2019/07/06/digimon-story-cyber-sleuth-complete-edition-brings-both-sides-of-the-tale-to-switch-pc/



Dans une édition complète qui contiendra les 2 Jeux, Hourra je suis super content ..... car je suis hyper fan de la License Digimon, et je suis donc très content de pouvoir bientôt y jouer, et j' espère que ça relancer la License et la sortie d'un 3 éme Opus.



Après je me doute bien qu'il se donnerons pas la peine de les traduire, mais pour Digimon je m'en fiche et je les prendrais quand même.



Ah aussi Digimon Survive est reporté en 2020 ...... la je suis un peu moins content, mais si ils en profitent pour améliorer encore plus le jeu, tant pis.



Aller tous en chœur ...... Digimon. Petit monstre.

Tu es le champion. Digimon. Petit monstre. Tu es le champion !