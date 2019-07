Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, un petit récapitulatif ci dessous :Blacksad est une série de comics créée en 2000 et mettant en scène un monde anthropomorphique dans lequel nombre des animaux vivent des tourments particulièrement humains (un peu comme The Wolf Amoung Us). C’est donc du côté du jeu vidéo que nous retrouvons la licence.Une sombre affaire de corruption au coeur des bas-fonds de New York pour le charismatique détective John BlacksadAu début des années 50, Joe Dunn, propriétaire d'un club de boxe, est retrouvé mort. Depuis lors, sa star montante Robert Yale, sensée monter sur le ring pour disputer l’un des combats les plus importants de sa carrière, a mystérieusement disparu. Sonia Dunn, la fille de Joe, qui a pris le contrôle du club doit faire face à des difficultés financières. Elle engage alors le détective privé John Blacksad pour investiguer sur la disparition de Yale et le retrouver. Cette sombre affaire va emmener notre enquêteur dans les tréfonds sales et lugubres New Yorkais.Le titre mêlera alors plusieurs phases. Certaines, purement narratives, vous proposeront différents choix de dialogue dans un temps limité. D’autres phases de jeu rapprochent davantage Blacksad du jeu d’enquête, qui puise très largement son inspiration dans les derniers Sherlock Holmes. En outre, Blacksad étant un chat, il pourra à certaines occasions utiliser ses sens affûtés pour analyser les traits d’un interlocuteur pour par la suite poser des questions relatives à ses nouvelles observations. L’optique du titre semble reposer sur un système de choix/conséquences.Avec ses personnages anthropomorphiques et son ambiance des années 50 parfaitement retranscrite, Blacksad vous promet une aventure à l’atmosphère sombre de polar si caractéristique de la bande dessinée éponyme. Enquêtes, recherches d’indices, combats, interrogatoires… Réveillez votre instinct de chat et infiltrez le milieu corrompu des compétitions sportives de boxe.• Une histoire officielle et inédite dans l’univers singulier de la bande dessinée parfaitement retranscrit.• Un jeu narratif d’investigation au gameplay mélangeant enquêtes, puzzles, QTE et dialogues à choix multiples.• Plus de 30 personnages inédits et d’autres déjà connus, ayant chacun leur propre histoire et quêtes secondaires.• Une bande-son Jazz digne des meilleurs polar noir hollywoodien.• Un jeu qui ravira autant les fans de jeux d’aventure par son gameplay et sa narration, que les amoureux de la bande dessinée qui retrouveront les personnages et le style graphique de cet univers unique.J'avais un bon d'achat qui arrivait bientôt à expiration, et ayant déjà précommandé Wolfenstein Youngblood (24,99€), Man of Medan (27,26€) et Shenmue (kickstarter). Plus d'autres choix que d'utiliser ce bon d'achat pour Blacksad car je ne sais toujours pas si je vais prendre Pes ou Fifa, j'attends de tester la démo Pes le 30 juillet. Donc pour en revenir à Blacksad, c'est précommandé à la fnac (43,99€) et livré le 26 Septembre, on a le temps ... Prochaine précommande : Pes ou Fifa.