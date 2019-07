Hello a tous ,Ce post est surtout pour ceux qui aiment les Hack n slash et qui n'ont pas encore acheté les jeux que je vais citer ci dessous !Ces jeux sont en promos sur steam !Titan Quest Anniversary Edition 3.99€Grim Dawn : 7.49€Shadow awakening : 16.99 ( mais a 8€ sur IG )https://store.steampowered.com/app/585450/Shadows_Awakening/D'ailleurs je rajoute ce jeu qui n'est pas en promo au cas ou il y aurait des connaisseurs car il me tente bien !Last Epoch : 29.99€https://store.steampowered.com/app/899770/Last_Epoch