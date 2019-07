Une petite collection, mais qui continue à grossir gentiment.Depuis sa sortie, je souhaite jouer à Nier Automata, enfin j'ai le jeu, PlatinumGames est un de mes développeurs préférés (déjà lors des Trailer, la bande-son me donnait des frissons, de plus j'aime l'ambiance et j'ai confiance pour la qualité des affrontements, de plus l'histoire m'intrigue).J'ai jamais joué à Resident Evil 2 (et 3 d'ailleurs), donc je découvre (car je viens de commencer) ce deuxième épisode culte, de manière sublimée.Les deux jeux pour 50€ (Resident evil 2 Remake 30€ / Nier Automata 20€