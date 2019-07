Dragon Quest IX (pas le XI, le 9!) fera parlé de lui le 11 juillet prochain (à 21 heures au japon, donc a 14h par chez nous) dans un livestream pour fêter les 10 ans de cet épisode NDS (et le plus vendu au japon!)



Pour ce "10th Anniversary Special Project", en invité, on aura le producteur du jeu (Ryutaro Ichimura) ainsi que les directeurs (Akihiro Hino de Level-5 et Jin Fujisawa).



Le lien YT pour suivre ce live:







Alors, un remake sur Switch? Un remastered? Un portage sur Ios/Android?



Rendez-vous jeudi prochain...

ajouter une sourcehttps://japanesenintendo.com/2019/07/06/dragon-quest-ix-livestream-announced/