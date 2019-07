Ça n'aura échappé à personne, AMD a fait un retour fracassant depuis 2017 et la sortie des CPU Ryzen.



Ça tombe bien car cela relance la concurrence dans un secteur ultra dominé par Intel et la situation risque de se répéter dans le secteur des GPU avec les sortie des dernières RX.



Grace à cette vidéo, je vient de découvrir qu'on peut trouver des CPU Ryzen à un prix très compétitif sur Aliexpress. On peut notamment s'offrir un Ryzen 3 1200 (quad core, 3,1 Ghz/3,4 Ghz TB, 8 mo de cache) pour la modique somme de 40 euros,