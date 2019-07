The Legend of Zelda: Breath of the Wild est sorti il y a maintenant plus de deux ans, mais les joueurs découvrent encore de petits clins d'œil. Comme l'explique GameXplain dans la vidéo ci-dessous, le Village d'Écaraille ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Île d'Aurore, où Link débute son aventure dans The Legend of Zelda: Wind Waker.





Situé dans une crique au sud-est d'Hyrule dans Breath of the Wild, le village ne paye pas de mine à première vue, le joueur n'y croisant que des pêcheurs et quelques crabes à cuisiner, mais en y regardant de plus prêt, la disposition des cahutes est la même que dans Wind Waker, avec même un perchoir afin admirer tout le village. Pour vous y rendre et découvrir cela de vos propres yeux, rien de plus simple, le Village d'Écaraille se situe juste au sud-est du Sanctuaire de Yao'Mehyo.