Pour ceux qui ont raté la présence de Sony sur l'E3 2019, nous avons une bonne nouvelle: Sony a annoncé un véritable festival PlayStation qui se déroulera à Tokyo le 15 juillet prochain. Cette annonce a été annoncée par le compte Twitter japonais officiel PlayStation et par un article de blog officiel PlayStation . Les visiteurs du festival peuvent commencer avec différents titres PS4, dont certains n’ont même pas encore été publiés. De plus, PlayStation VR sera également présente avec toutes sortes d’expériences VR. Cerise sur le gâteau, divers événements sur scène auront également lieu, où Sony espère pouvoir proposer de nouveaux modes de jeu ou de nouvelles annonces. Pour ceux qui ne pourraient pas réserver un voyage au Japon avant le 15 juillet, pas de problème! Les événements de stage seront visionnés de votre fauteuil paresseux en direct.

Like

Who likes this ?

posted the 07/05/2019 at 12:03 PM by vodkajacks