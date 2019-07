Voilà, après un peux plus de 750 heures de jeu, j'ai enfin mis Gears of War 4 a 100%.4 000G/ 4 000G.Beaucoup de horde surtout, qui est pour moi le mode principal des Gears of War depuis le 2.Merci a tous ceux qui été là pour qu'on boost ensemble, essentiellement Negan & Spawni.Plus cas attendre sagement Gears 5 et c'est reparti pour un tour.Mon palmarès Gears:Gears of War - 1 250/1 250Gears of War 2 - 1 750/1 750Gears of War 3 - 1 900/2 000Gears of War J. - 1 375/1 450Gears of War UE. - 1 250/1 250Gears of War 4 - 4 000/4 000