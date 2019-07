Nous y sommes, le projet XCloud commence officiellement ses tests auprès d’une première sélection de joueurs inscrit au programme Xbox Insiders. Cette info nous la devons à IdleSloth1984 qui s’est chargé de partager les premières images sur son compte Twitter aujourd'hui. On constate que 5 jeux Microsoft sont jouables sur Android : *Crackdown 3 *Disneyland *Forza Horizon 4 *Forza Motorsport 7 *Gears of War 4

posted the 07/04/2019 at 09:44 PM by gat