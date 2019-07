Marvel Games tiendra un panel dédié à ses titres à venir à la San Diego Comic-Con, le 18 juillet 2019 à 20h30 heure française, qui sera d'ailleurs retransmis en direct sur les réseaux sociaux, et Marvel's Avengers sera de la partie. L'évènement sera animé par Greg Miller de Kinda Funny, et des invités surprises seront de la partie.



Le jeu AAA multiplateforme ne sera pas le seul sujet de conversation de cette conférence, car Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order sera aussi présenté, mais probablement dans une moindre mesure à la veille de son lancement, alors que l'encore mystérieux Iron Man VR aura aussi droit à son segment.