Comme vous le savez, le nouveau Call of Duty sera un reboot/relaunch de l'épisode Call of Duty : Modern Warfare. Annoncé lors de l'E3 2019, le jeu se dévoile encore plus dans un long article, très intéressant, posté sur le blog dédié du site d'Activision.On peut y lire tout d'abord qu'un soin particulier a été apporté au design des armes pour qu'elles paraissent le plus réaliste possible et que leur apparence soit "juste comme il faut". D'après Mark Grigsby, directeur d’animation chez Infinity Ward, le "diable est dans les détails" et ceux-ci seront poussés au maximum pour permettre une immersion de première classe. Les impacts, la balistique, les sons seront différents en fonction des munitions que vous utiliserez et la destruction des décors tiendra compte des différents calibres. Les impacts sur les ennemis seront également affectés par l'arme et les munitions équipées dans le chargeur.De la même manière, les animations des personnages et principalement de votre avatar ont été revus. L'équipe de développement appelle cela le "active idle" qu'on pourrait traduire par "ralenti actif" : le concept est simple, votre personnage n'est jamais totalement immobile, tout comme l'est vraiment votre corps. La respiration, la contraction des muscles, les mouvements de la tête influeront sur la caméra et donc la manière dont vous vivrez l'action.Les développeurs parlent également d'une nouvelle animation lorsque vous montez des escaliers qui ne verrouille plus la caméra sur l'arme et donne vraiment l'impression d'un balancement.Enfin, toujours au rayon des promesses, la manière dont vous rechargez sera tout d'abord différente en fonction de l'arme tenue en main et du poids des chargeurs. Des animations spécifiques ont été réalisées pour chaque arme et chaque chargeur.Finissons par la véritable nouveauté de l'article, le système ADS pour "Aiming Down Sight" : il sera désormais possible de recharger sans cesser de viser, cela afin de ne pas perdre de temps pendant l'action et de ne pas décaler son arme de la cible qu'on a en joue.Tout cela donne très envie de savoir si ces promesses seront tenues : rendez-vous le 25 octobre 2019 le verdict final !