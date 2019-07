Je vous propose un extrait des éléments inédits/intéressants ici :

What about the others? Can you tell us a bit about how the other five characters play?



Sure. Charlotte is a healer. Kevin is half-beast, half-human and gains strength at night. Angela focuses on magic,and Hawkeye is a speedy thief. Finally, there’s Riesz who utilizes a spear to increase her range. Each of them has their own struggles to overcome in the story.



How big is the world in the 3D remake? What all will players get to explore during a playthrough?



We don’t have an open world in Trials of Mana. Instead, we have fifty different locations for players to explore that are all connected to one another. For example, when you exit a town, you follow different pathways to your next location. When exploring between locations, you’ll face off against different enemies.













L'interview de Hardcoregamer.com nous renseigne un peu plus sur le scope du jeu et ses ambitions.Concrètement, les infos à retenir c'est que chaque personnage aura son propre gameplay ainsi que la confirmation d'avoirsur la world map.Comme vous pouvez le constater, on dénombre 40 lieux sur la map. Sauf erreur, je sais qu'il y manque la grotte qui relie la "Rabite Forest" à la "Holy City Wendel", ainsi que le chemin entre "Free City Maia" et "Merchant City Byzel". Donc on porte le total à 42.On y voit sur la mini map le nom du lieu, ici Molebear Moors (Littéralement Les landes des "Molebear" => un ennemi récurent de la série Mana qui ressemble à une taupe), qui dans la fan traduction s'appelait Molebear Highlands, pour lequel vous trouverez la map originale ci-dessous :Bref, la map du remake ne comporte pas de moulins à vent, et n'a finalement pas grand chose à voir avec l'originale, ni sur la structure (pas de pont sur l'originale), ni sur l'ambiance.On peut donc légitimement conclure qu'on a la confirmation d'avoir de nouveaux lieux à visiter (8?), qu'ils soient liés à la quête principale ou en annexe !