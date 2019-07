The Digital Bits, un site d’actualité sur l’industrie du DVD/Blu-ray affirme que Lucasfilm préparerait un coffret reprenant l’intégralité de la Saga (spin-off inclus ?) en coffret Blu-Ray 4K ultra HD pour 2020 afin de célébrer les 40 ans de "L’Empire contre-Attaque".



Si les 6 premiers films de la saga Skywalker sont déjà sortis en 2011, il s’agira d’une première pour la version 4K Ultra HD.



De plus, comme pour l’épisode VIII ou "Solo : A Star Wars Story", le dernier film de la saga Skywalker, "L’Ascension de Skywalker", débarquera en Blu-ray, DVD, Digital et 4K durant le mois d'avril 2020. Il s’agira du dernier Star Wars pendant au moins quelques années, (Kathleen Kennedy ayant annoncé une pause après l’épisode IX) il semblerait logique qu’un coffret complet de tous les films à ce jour arrive à ce moment-là. Qui plus est avec la célébration du 40e anniversaire de l’épisode V la même année.



Une fois que Disney aura terminé la publication tous ses films Marvel et Pixar au format 4K, il ne restera plus que la franchise Star Wars, encore inexploitée dans ce format Ultra HD.



Pour toutes ces raisons, il est probable que nous verrons ces films en 4K l’année prochaine.



La question que beaucoup de monde se pose maintenant est de savoir si Disney et Lucasfilm envisageraient d'inclure les versions originales des épisodes IV, V et VI … probablement que non.