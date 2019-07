Capcom aime la Switch (ne rigoler pas tout de suite!) et ils veulent le faire savoir.Alors qu'on se demande toujours si ils feront "un jour" un titre inédit sur Switch (à ce stade, faut plus espérer une exclusivité, hormis le très lolesque Ultra Street Fighter 2), voilà que Capcom à ouvert un site avec des titres pour la majorité déjà disponibles et qui a l'étiquette: "Capcom Adult Classic Masterpiece Series"Volonté de soutenir la Switch ou alors un stagiaire avait du temps à perdre? Seul le temps nous le dira (j'ai ma petite idée!!).

posted the 07/04/2019 at 10:45 AM by xenofamicom