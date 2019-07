La prochaine «Petite Sirène» de Disney sera une chanteuse de R&B noire







La chanteuse de R & B noire américaine Halle Bailey, 19 ans, va incarner la princesse Ariel dans l’adaptation en prise de vues réelles de La Petite Sirène, a annoncé Disney mercredi.



Halle Bailey, qui forme le duo Chloe x Halle avec sa sœur, a réagi sur Twitter en disant que son « rêve devenait réalité ». Elle a accompagné son tweet d’un dessin représentant la princesse Ariel – rousse à la peau pâle dans le dessin animé – avec la peau foncée et des cheveux noirs.









(À prendre avec des pincettes) Une rumeur dit que Henry Cavill était le premier choix de Disney, mais il aurait refusé le rôle d'Ariel pour se concentrer pleinement sur la série The Witcher.Si on met de côté la couleur de peau de l'actrice, l'écart entre ses yeux, son menton carré... la ressemblance avec la petite sirène du dessin animé () est absolument frappante !Bon pour pinailler un peu je dirais que l'actrice parait quand même beaucoup trop jeune pour le rôle et pas assez masculine... Ariel aurait vraiment dû être interprétée par Henry CavillPour le moment Disney n'a pas précisé si le crabe Sébastien restera rouge et le poisson Polochon, jaune. Suspense !