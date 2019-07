Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo

Je change un peu la formule. Plus de numérotation, je renomme ça en BEST DRAMA. Je ferai en sorte de vous proposer les dramas japonais & coréens qui vaut le coup d'être regardé. Par contre, ça arrivera quand ça arrivera ... au minimum une fois par mois, au max 2, peut être 3 fois mais assez rare. En fait, je laisserai le temps aux personnes de regarder le drama que je propose avant d'en suggérer un autre. Je sais déjà les deux prochains dramas que je proposerai et on partira ensuite sur des dramas plus récents.Moon Lovers : Scarlet Heart Ryeo est une série sud-coréenne réalisée par Kim Gyu Tae. Il s’agit d’un remake du drama chinois intitulé Bu Bu Jing Xin de 2011.Son histoire prend place en ère Goryeo, pendant le règne du premier Roi de cette période, Taejo de Goryeo, connu aussi sous le nom de Wang Geon. Une jeune femme de notre époque est transportée malgré elle dans le passé. Elle prend l’identité de Hae Su. Sa cousine est la femme du 8e fils du Roi, Wang Wuk. Hae Su sera au cœur des conflits qui existent entre les différents fils du Roi.Traduit par : Univers Asia AlmaÉpisodes : 20Durée par épisode : 1hJe pars du principe qu'on regarde 1 épisode par jour (c'est ce que je fais), donc je vous laisse regarder les 20 épisodes, vous en avez pour trois semaines, prochain drama le mois prochain. Je vous le conseille très fortement, c'est du très gros drama.