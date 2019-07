J'ai découvert ca dans un top des meilleurs anime sur youtube et vu l'age de la série, j'hallucine encore de ne pas en avoir entendu parler. Elle a l'air de faire l'unanimité pour son intrigue riche en rebondissements.



Dans un futur lointain, la bataille fait rage au sein de la Voie Lactée, entre l'Empire Galactique et les Planètes de l'Alliance libre. Reinhard von Müsel est un jeune garçon issu de l'Empire qui vit avec son père alcoolique et sa jeune sœur Annerose. Lorsqu'il apprend que celle-ci va devenir de force une des concubines du Kaiser, il décide avec son ami Siegfried de se rebeller contre son gouvernement.