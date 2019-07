Ainsi, de nombreux joueurs et observateurs ont fait savoir au studio qu'ils trouvaient que le sabre laser de Cal Kestis manquait de dynamisme par rapport aux représentations habituelles de l'arme. Dans le détail, et comme le rapporte GameInformer, le problème se situait autour d'un manque de lumière blanche intense au centre de la lame. Jugeant cette critique pertinente, Respawn a retravaillé l'aspect du sabre laser du Jedi :



"Nous avons commis une erreur sur ce point, et l'avons corrigée depuis. Il s'agissait de commentaires et de critiques honnêtes. Nous avons donc peaufiné (la lumière), et avons légèrement modifié la forme de la lame."



Cela peut paraître anecdotique pour beaucoup, mais le jeu étant centré sur le devenir d'un Jedi, le sabre laser y sera très présent et son utilisation, très attendue par les joueurs. Cela en fait un élément central, que le studio ne souhaite visiblement pas rater.