avec détection intra-auriculaire ...Produit testé avec un Xiaomi Mi 9 (avec Bluetooth 5.0)Les commandes tactiles répondent bien :2 "tap" sur l'écouteur gauche : Google Assistant / Siri3 "tap" sur l'écouter gauche : piste précédente3 "tap" sur l'écouteur droit : piste suivante2 "tap" sur l'écouteur droit : play/pause1H pour charger les écouteurs2H pour charger le boitier (je dois vérifier cela prochainement)1H45 - 2H15 en écoutant de la musique non stop volume à 100%2H - 2H30 si appels uniquementLe boitier permet de recharger 3 à 5 fois les écouteurs (je dois vérifier cela prochainement)Voyant Blanc lorsqu'on branche le boitier : en cours de chargeBoitier branché & voyant blanc qui disparaît : boitier chargé à 100% (mais ça ne veut pas dire que les écouteurs à l'intérieur sont chargés à 100%). Le mieux est de ne pas se fier aux voyants et de seulement charger le boitier 2H. Si c'est uniquement les écouteurs que l'on souhaite charger, c'est donc 1H de charge.On peut doubler l'autonomie en utilisant qu'un seul écouteur à la fois !On peut gagner quelques dizaines de minutes d'autonomie en réduisant le volume de 100% à 60% par exemple.- Copie parfaite au niveau du design- Copie parfaite au niveau du packaging (logo apple, numéro de série vérifié sur le site officiel d'Apple (voir photos), le dessin des écouteurs en relief sur la boite comme sur la vrai boite, la notice etc...)- Bon son (avec une bonne basse), le son est assez puissant et cela ne sature pas- Très très bon micro (testé en intérieur), pas d'écho, pas de grésillement, pas de bruit de fond, c'est très bien pour les appels et whatsapp par exemple. On m'entends de manière très clair, net et fort (et même cela avec un seul écouteur)- Compatible avec la Recharge sans fil QI (compatible avec les chargeurs QI 5W maximum, donc pas recommandé avec mon MI 20W, trop puissant, je risque d'endommager le boitier).- Commandes tactiles fonctionnent bien- Aucun décalage entre le son des voix et le mouvement des lèvres lors d'un visionnage d'une vidéo- Appairage rapide (j'ai quand même du réinitialiser le boitier avant de l'appairer une première fois)- Assistant vocal Siri / Google- Bon confort et léger- Pas de grésillements en bruit de fond lorsque le volume est bas- Port Lightning (avec le câble fourni)- On enlève un écouteur, musique en pause automatiquement, on remet l'écouteur dans l'oreille, la musique se relance automatiquement de manière très rapide.- On peut utiliser si on le souhaite un seul écouteur à la fois (le gauche ou le droit peu importe). Le second peut rester dans le boitier sans diffuser de son- Aucune voix pour dire par exemple Connected ! Disconnected (comme sur les vrais)- La fermeture du boîter, même sensation que sur les vrais- Puce W1 présente- On peut voir sur le smartphone le vrai % de batterie restante (dans le menu Bluetooth du smartphone pour Android)- Kit de protection offert (voir photos)- Pour Android, pas compatible avec l'application AirBattery pour avoir la même fenêtre pop-up que sur Apple : https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2017/11/airbattery-screenshot-1.jpgPar contre, si vous avez un iphone, vous aurez ce pop-up directement sans passer par une application.- On ne peut pas augmenter ou diminuer le volume via le tactile- On ne peut pas muter le micro via le tactile- Le Prix : 60€ tout de même (mais 229€ les vrais hors promo)- C'est bien magnétisé pour la recharge des écouteurs, mais cela aurait pu être un peu plus aimanté.Je n'en trouve pas si ce n'est le prix. Le seul soucis rencontré, quelques fois, lorsque je sors les écouteurs du boitier, mon smartphone ne les détecte pas, je dois donc les remettre dans le boitier et les ressortir à nouveau pour qu'ils soit détectés.Pour les personnes qui viennent d'un produit haut de gamme (bose etc ...), non, je ne conseille pas. Pour les autres, je dirai que c'est un bon produit même si c'est un peu cher 60€, 40€ aurait été un meilleur prix selon moi. Mais je ne regrette pas, je suis agréablement surpris par le micro, c'est parfait pour des conversations (test effectué en intérieur).Suite à ce test, si des personnes sont intriguées par le produit, contactez moi par MP, je vous donnerai le lien aliexpress. Mais je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable si il y a un quelconque soucis avec le produit. A vos risques & périls, vous êtes prévenu. En tout cas, fonctionnalité & design, c'est propre comme vous pouvez le voir sur mes photos.JE LE RÉPÈTE. N'ATTENDEZ VOUS PAS A AVOIR DES APPLE AIRPODS 2 ORIGINAUX POUR 60€, C'EST UNE COPIE ! LE SON EST BON MAIS ON PEUT TOUJOURS TROUVER MIEUX. POUR MON UTILISATION PERSONNEL, LE SON ME CONVIENT PARFAITEMENT.1) Vous pouvez recharger le boitier avec un chargeur sans fil QI 5W maximum, pas plus ou vous risquez d'endommager le boitier. Donc pas recommandé avec mon MI 20W, trop puissant. 5W MAXIMUM DONC !2) Pour les iphone, une fois les écouteurs connectés au smartphone, lorsque la fenêtre pop-up s'ouvre, au début de l'animation, l'affichage du pourcentage de la batterie est inexact. Les écouteurs + boitier ainsi que le smartphone doivent être entièrement connectés et les pourcentages des batteries seront synchronisés (on parle toujours de la fenêtre pop up sur Iphone). Ceci est donc normal si l'affichage des pourcentages des batteries est incohérente au départ.3) Pour réinitialiser le boitier, on ouvre le boitier, on appuie 10sec sur le bouton du boitier, cela va clignoter blanc. On peut ensuite ré effectuer l'appairage.CE TEST CONCLU MA SERIE "D'ACHAT / TEST" DE COPIE D'AIRPODS 2. PAS D'AUTRES ACHATS / TEST DE CE TYPE DE PRÉVU.