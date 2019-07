Initialement prévu pour novembre 2018, Wreckfest déboulera enfin le 27 août. Développé par Bugbear, ce jeu de courses clairement orienté à la Destruction Derby sera proposé sous deux éditions. La première sera disponible au tarif de 39,99 euros et comprendra le jeu en version standard, alors que la seconde, estampillée Digital Deluxe, sera elle accessible pour 59,99 euros. Cette différence non négligeable de prix sera justifiée par le Season Pass, permettant de bénéficier de 20 voitures supplémentaires mais également de décorations et d'autres customisations.



La version PC devant disposer d'une mise à jour durant l'été incluant de nombreux nouveaux contenus, il n'est pas improbable que celle-ci soit également proposée ultérieurement aux joueurs consoles, voire qu'elle soit directement incluse à ce portage.